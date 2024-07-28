Дети, отдыхающие в лагере «Искра» в Красногорске, встретились с Героем России
Фото: [Артём Мишуков]
Накануне в детском оздоровительном лагере «Искра» прошла встреча детей с Героем России, морским пехотинцем, участником специальной военной операции (СВО), капитаном Владиславом Головиным, известным также под позывным «Струна».
Владислав стал известен благодаря репортажам военкоров с передовой. На видео он всегда был с неизменным красным рюкзаком за спиной. Этот рюкзак стал его талисманом во время боев за Мариуполь. Певица Юта посвятила ему свою песню «Струна».
Весь лагерь собрался на встречу с героем, которая проходила в формате «свободного микрофона». Ребята хорошо подготовились и задавали вопросы на самые разнообразные темы. Их интересовало, как подготовиться к службе в армии, какие книги повлияли на мировоззрение военного и что нужно знать, чтобы стать хорошим человеком.
Встреча прошла в рамках всероссийской акции Государственного Фонда «Защитники Отечества» и проекта «Знание.Герои» Всероссийского общества «Знание». Она была организована и проведена совместно с администрацией летнего лагеря.
«Мне было очень приятно, что дети оказались готовы к этой встрече. Несмотря на свой возраст, они задавали серьезные вопросы. Это показало, что дети действительно заинтересованы в том, что им предлагают. Я считаю, что такие встречи приносят пользу и ветеранам вроде меня, и детям. Дети могут узнать о жизни из первых уст тех, кто прошел через спецоперацию или имеет другой жизненный», — поделился впечатлениями о встрече Герой России Владислав Головин.