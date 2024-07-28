Дети, отдыхающие в лагере «Искра» в Красногорске, встретились с Героем России

Владислав стал известен благодаря репортажам военкоров с передовой. На видео он всегда был с неизменным красным рюкзаком за спиной. Этот рюкзак стал его талисманом во время боев за Мариуполь. Певица Юта посвятила ему свою песню «Струна».

Весь лагерь собрался на встречу с героем, которая проходила в формате «свободного микрофона». Ребята хорошо подготовились и задавали вопросы на самые разнообразные темы. Их интересовало, как подготовиться к службе в армии, какие книги повлияли на мировоззрение военного и что нужно знать, чтобы стать хорошим человеком.

Встреча прошла в рамках всероссийской акции Государственного Фонда «Защитники Отечества» и проекта «Знание.Герои» Всероссийского общества «Знание». Она была организована и проведена совместно с администрацией летнего лагеря.