Дети с ОВЗ и жители Можайского г.о. подготовили растения к зиме в парке «Ривьера»

Участники общественной организации помощи детям с ограниченными возможностями здоровья им. Георгия Победоносца и активные жители Можайского городского округа подготовили к зимнему периоду деревья и растения парка «Ривьера».

Директор парка Александр Калинин отметил важность подготовки растений к предстоящим холодам. При правильном уходе в весенний и летний период зеленые насаждения будут радовать посетителей «Ривьеры» своей свежестью и красотой. Участники мероприятия нанесли на деревья и кустарники специальные безопасные средства защиты, обрезали лишние и поврежденные ветви и обработали места спилов специальными препаратами для сохранения от влаги.

«Здорово, что нас поддержали неравнодушные жители! При участии представителей общественной организации детей с ограниченными возможностями здоровья мы уже обработал розы, а далее приступили к облагораживанию яблоневого сада», — рассказал Александр Калинин.

Напомним, что сад открылся на территории парка в честь участников спецоперации 7 октября 2023 года. В посадке 67 яблонь приняли участие активные жители, волонтеры, участники спецоперации, которые были в этот момент в отпуске, и члены их семей.

Фото: [ пресс-служба администрации Можайского г.о. ]

«Для наших детей такая терапия очень важна. Она способствует их социализации через любовь к труду и заботу о природе», — поделилась руководитель общественной организации им. Георгия Победоносца Маргарита Орлова.

Помощь детей с ОВЗ и жителей муниципалитета особенно ценится сотрудниками парка. Они также активно готовят локацию к зимнему периоду, в частности, проверяют исправность механизированной техники и ручного инвентаря. Кроме того, сотрудники соорудили кормушки, которые развесят для птиц по всей территории «Ривьеры».