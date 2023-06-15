Дети-сироты из городского округа Красногорск получили сертификаты на жилье

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков вручил шести детям-сиротам сертификаты на приобретение собственного жилья. Это новая федеральная мера поддержки для детей, которые остались без попечения родителей.

«Раньше мы выдавали ключи от квартир, расположенных преимущественно в микрорайоне Сабурово. Теперь каждый ребенок самостоятельно принимает решение, где именно он хочет иметь жилье, есть возможность выбора. Вторичная квартира или новостройка – это неважно», - отметила начальник окружного управления социального развития №21 Ирина Смирнова.

Сертификат действителен в течение года. За это время ребята должны подобрать себе подходящее жилье. Но они говорят, что уже нашли хорошие варианты и намерены быстро оформить покупку.

«Хотела бы купить квартиру поближе к району, где живут мои родственники: тетя с моей сестрой. Мне так будет удобнее и очень хорошо, что есть возможность выбора», - сказала выпускница гимназии № 7 им. Д.П. Яковлева Виктория Ключникова.

В первую очередь в новой квартире девушка хочет обустроить именно кухню. Вика считает, что это главная комната, в ней рождается тепло и уют в доме. А еще она возьмет с собой в новое жилище свою питомицу – кошку Бусю.

Также в городском округе Красногорск продолжает работу региональная программа, по которой детей-сирот обеспечивают собственным жильем. В этом году ключи от квартир получат еще 18 ребят. Его глава Дмитрий Волков говорит, что всегда с ними в контакте и рад помочь.