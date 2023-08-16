Дети-сироты в Московской области получат социальные карты для бесплатного проезда в сентябре

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]

С сентября этого года дети-сироты из Московской области смогут подать заявление на получение социальных карт для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.

«Раньше приемные родители оплачивали проезд, собирали выписки и справки и получали компенсацию, теперь все будет максимально удобно и просто», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.

В министерстве уточнили, что мера поддержки затронет более 17 тысяч детей в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.

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