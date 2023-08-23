Дети участников СВО из Тульской области получат дополнительную поддержку

Как сообщает агентство «РИА Новости» , в Тульской области дети участников спецоперации получат некоторые преференции. В рамках этого им будут предоставлены различные льготы, что является отличной новостью для их родителей.

В первую очередь, предоставится возможность первоочередного поступления в школы и детские сады. Также дети смогут получить путевки в летние оздоровительные лагеря.

Школьников 5-11 классов и учащихся колледжей обеспечат бесплатным горячим питанием, а также компенсацией стоимости еды на период производственной практики. Это поможет снизить финансовую нагрузку на бюджет семьи и обеспечить детей правильным и своевременным питанием.

Дети участников СВО смогут перейти с платного на бесплатное обучение в колледжах при соблюдении некоторых условий. Наконец, они получат возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях, находящихся в ведении правительства региона.