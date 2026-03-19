Дети замерзают в Омске: энергетики начали ставить жесткий ультиматум многодетным семьям

Жительница Шербакульского района Омской области, воспитывающая нескольких детей, столкнулась с отключением электроэнергии. В социальных сетях женщина рассказала, что инцидент оставил ее семью без отопления. Свой точный адрес она не указала. По версии омички, причиной стало некое несанкционированное подключение, пишет superomsk .

В компании оперативно отреагировали на обращение и дали разъяснения. Там сообщили, что отключение произошло по заявке сбытовой организации из-за образовавшейся задолженности за потребленную энергию. Сумма долга не раскрывается. Энергетики подчеркнули, что для возобновления подачи ресурса необходимо полностью погасить имеющуюся задолженность.

Представители компании также отметили, что акт о несанкционированном подключении находится на рассмотрении, счет за него пока не выставлялся. Потребителю рекомендовали обратиться за дополнительными разъяснениями непосредственно в сбытовую компанию, контакты которой указаны в платежных документах.

Однако сама многодетная мать утверждает, что счет ей уже предъявили. Согласно фотографии, опубликованной женщиной, сумма долга составляет около 20 тысяч рублей. В ресурсоснабжающей организации добавили, что процедура ограничения подачи электроэнергии проведена законно, а граждан предупреждают о наличии долгов заблаговременно.