Детсад в Химках вошел в число лауреатов регионального конкурса дошкольных учреждений

Детский сад «Жар-птица» в Химках вошел в число лучших дошкольных учреждений Московской области, став лауреатом областного конкурса. За звание лучшего боролись более 40 претендентов со всего Подмосковья.

Главное условие для участия — реализация проекта «Предшкола: стандарт детского сада». Победитель должен был соответствовать высоким стандартам, оценивались несколько параметров, в числе которых взаимодействие с родителями воспитанников, сотрудничество со школой, в которой детям предстоит учиться после детсада, и конечно же внедрение новых технологий в образовательный процесс.

В «Жар-птице» проект «Предшкола: стандарт детского сада» реализуется второй год. Педагоги и воспитатели выявляют и внедряют лучшие практики. Например, не так давно там появились робот «Ботли». Во время занятий дети развивают не только речь, но и изучают математику. А еще в «Жар-птице» есть шахматы, изостудия, обмен книгами — детскую активность направляют в позитивное русло.

Напомним, что система дошкольного образования «Предшкола» появилась в Подмосковье в прошлом году. Она призвана обеспечить преемственность между детсадом и школой с активным вовлечением родителей в образовательно-воспитательный процесс.