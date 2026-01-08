«Детская игра обернулась кошмаром». В Воронеже мужчина избил мальчика за попадание снежком

Конфликт между взрослым мужчиной и группой подростков в воронежском сквере завершился побоями одного из несовершеннолетних. Поводом для агрессии стал случайно попавший брошенный детьми снежок.

Согласно информации из телеграм-канала «112», инцидент разворачивался стремительно. После попадания снежка мужчина, находившийся на прогулке с дочкой, вышел из себя. Он обрушил на детей поток оскорблений, потребовав немедленно уйти. В ответ на попытки подростков объяснить, что попадание было непреднамеренным, мужчина выбрал одного из них — 13-летнего мальчика — и, схватив за капюшон, начал его трясти. Угроза позвать родителей лишь сильнее разозлила нападавшего, что спровоцировало его нанести ребенку два прямых удара в лицо.

После этого агрессор покинул место происшествия. Мальчик получил травмы: рассечение губы и сильный ушиб. Сейчас семья пострадавшего намерена добиваться справедливости через полицию, куда уже было подано соответствующее заявление.

Ранее сообщалось о том, что Коттеджный поселок «Фаворит» в Новой Москве вновь остался без света из-за снега.