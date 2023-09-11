Детские площадки Городского округа Пушкинский продолжают регулярно ремонтировать

Коммунальные службы подмосковного Городского округа Пушкинский продолжают работы по благоустройству детских площадок. Об этом рассказали в социальных сетях администрации муниципалитета.

Модернизация мест, где играют дети, проводится регулярно. Их ремонтируют всегда, когда обнаруживается поломка элементов: заказываются необходимые для починки детали и без промедления начинаются работы. Для информирования горожан о проведении ремонта используются специальные стикеры с различными надписями, уведомляющими, что элемент площадки скоро вернется к работе.

Так, ремонт проводят в разных поселениях Городского округа Пушкинский: в поселках Правдинский и Зверсовхоза.

Ранее Мособлархитектура согласовала проект жилого дома на 115 квартир под переселение жильцов аварийного жилья в Городском округе Пушкинский.