Детский лагерь в Волоколамском округе возобновил работу после перерыва

После трехлетнего перерыва детский оздоровительный лагерь, названный в честь 28 героев-панфиловцев, вновь распахнул свои двери в Волоколамском округе. Первая летняя смена, завершившаяся недавно, приняла 150 ребят из Московской и Белгородской областей.

Дети получили возможность насладиться яркими и насыщенными каникулами, полными позитивных эмоций и новых открытий.

Программа смены включала в себя широкий спектр мероприятий: творческие концерты, развлекательные конкурсы, спортивные состязания, обучающие мастер-классы и познавательные экскурсии.

В завершение первого заезда воспитанники подготовили душевные сюрпризы для своих вожатых, выражая благодарность за их заботу и поддержку на протяжении всей смены.

По информации Министерства социального развития Московской области, все 150 детей, посетивших лагерь, получили путевки через систему социальной защиты. В последующие смены планируется принять по 250 участников в каждой.

Стоит отметить, что в феврале 2022 года на базе детского лагеря функционировал пункт временного размещения для вынужденных переселенцев из Донбасса. В этот период лагерь выполнял важную гуманитарную миссию, предоставляя убежище, питание и моральную поддержку людям, пострадавшим от военных действий.

Сегодня, с началом летнего сезона, лагерь вернулся к своей основной цели — организации досуга для школьников, наполненного радостью, познанием и незабываемыми впечатлениями.