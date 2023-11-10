Детский психолог Дугенцова объяснила причину проблем с самооценкой у растущих без отца детей

Ситуация, когда дети растут без одного из родителей, не является редкостью. По словам детского психолога Дарьи Дугенцовой, «бозотцовщина» очень негативно влияет на психическое состояние малыша. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она добавила, что прежде всего страдает самооценка. Так, мальчик становится агрессивным или, напротив, женственным, а девочки в будущем могут стремиться к абьюзивным отношениям или часто менять партнеров.

По мнению специалиста, также не исключены и раннее начало половой жизни.

Она отметила, что в таких случаях следует отдать ребенка в какие-либо секции, где занятия проводят мужчины.