Детский сад № 13 в Кашире отремонтировали с опережением графика

Ремонт школ и детских садов и создание для наших детей самых современных и комфортных условий является сегодня важнейшим приоритетом для Подмосковья. Только в Кашире сейчас в активной фазе находится обновление нескольких учреждений.

Качество проведенных работ в саду № 13 лично проверил глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Ханин.

В настоящее время здесь закончился капитальный ремонт кровли. Для здания это очень важно, потому что именно крыша защищает от непогоды внутренние коммуникации, инфраструктуру сада. Именно поэтому здесь уложили самый современный и технологичный материал на 1,2 тыс. кв. метров.

Как рассказал Николаю Ханину заместитель директора компании- подрядчика «Ближе к солнцу» Дмитрий Румянцев, работы стартовали на объекте в апреле 2023 года.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Кашира ]

«В течение 45 дней на объекте трудилась наша бригада. Конечно, частые дожди немного задержали нас с работой. Но несмотря на погоду мы сдали объект с опережением графика», - отметил он.

По словам Румянцева, покрытию крыши теперь не страшны ни жаркое солнце, ни сильный мороз.

Подводя итоги уведенному и услышанному, глава округа Николай Ханин отметил, что подрядчик с успехом выполнил поставленную задачу.