Детский сад в ЖК «Пехра» в Балашихе поставили на кадастр

Новый детский сад, рассчитанный на посещение 350 детей, поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе, сообщили в областном Минжилполитики. В работе по постановке на кадастр также принимали участие сотрудники Управления Росреестра по региону.

В сообщении министерства уточнили, что детсад расположен на улице Яганова, д. 17. В здании три этажа, дошкольное образовательное учреждение смогут посещать 14 групп детей от двух до семи лет. Его обустроили всеми необходимыми элементами, чтобы обеспечить всестороннее развитие детей.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что силами области продолжаются работы по восстановлению объектов социнфраструктуры на новых территориях страны.