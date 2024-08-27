Детский сквер появится в Люберцах на месте снесенных ранее гаражей

В рабочем поселке Октябрьский во дворе дома № 1 на улице Школьная ликвидировали аварийные гаражи. Теперь на их месте планируется благоустроить детский сквер с зонами отдыха, детской и спортивной площадками. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Одноэтажное кирпичное здание гаражного комплекса располагалось рядом с жилой застройкой, продолжительное время не использовалось по назначению и находилось в заброшенном состоянии. Через портал «Добродел» поступали обращения граждан о необходимости сноса полуразрушенного сооружения.

В июле текущего года силами администрации был завершен демонтаж, в настоящий момент земельный участок свободен от аварийной постройки и строительного мусора. Примечательно, что сквер обустроят уже в этом году.

Всего на территории муниципалитета было выявлено почти двести сорок недостроев, самостроев и аварийных зданий. На сегодня уже снесено, достроено и приведено в соответствие 130 объектов, что составляет 54% от общего количества.