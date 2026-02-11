Девятилетний сирота из Красноярска может лишиться квартиры из-за поджога авто

В Красноярске разворачивается драматическая история вокруг девятилетнего мальчика, оставшегося сиротой, пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Два года назад ребенок, играя во дворе, поджег тополиный пух. Огонь стремительно перекинулся на припаркованный рядом автомобиль BMW X5. В результате машина полностью сгорела.

Стоимость ущерба, заявленная владельцем, составила 9 млн руб., хотя рыночная цена автомобиля оценивается примерно в 2 млн руб. Хозяин иномарки намерен взыскать с виновника эту сумму.

По российскому законодательству, за вред, причиненный несовершеннолетним, отвечают его родители или законные представители. Однако вскоре после инцидента мальчик потерял обоих родителей. Назначенный опекун юридически не может нести ответственность за действия ребенка, совершенные до оформления опеки.

Спустя два года автовладелец обратился в суд. На последнем заседании судья удовлетворила ходатайство истца об оставлении спора без рассмотрения, однако дело не закрыто окончательно. Суд решил вызвать на заседание всех детей, которые находились на месте происшествия в тот день.

Юристы описывают два возможных сценария развития событий. Первый заключается в том, что владелец BMW может дождаться, когда ребенок вступит в права наследования на квартиру, и взыскать долг с этого имущества. Второй — подать иск к самому мальчику на сумму около 2,2 млн руб. после достижения им совершеннолетия.

В обоих случаях под удар попадает единственное жилье ребенка. Квартира, доставшаяся ему в наследство от родителей, может быть изъята в счет погашения долга.

