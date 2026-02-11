Суд Москвы приостановил рассмотрение громкого спора на $570 млн

Арбитражный суд Москвы приостановил рассмотрение ходатайства вьетнамской государственной компании PetroVietnam (PVN), которая требовала пересмотреть ранее принятые в России судебные акты. Эти акты разрешают взыскать с нефтегазовой корпорации около 570 миллионов долларов в пользу российского АО «Силовые машины». Заседание состоялось 9 февраля.

По информации источника РБК, знакомого с ходом разбирательства, российский суд не стал выносить решение и приостановил производство до получения разъяснений от Апелляционного суда Сингапура. PetroVietnam инициировала в России процедуру пересмотра на основании новых обстоятельств, утверждая, что первоначальное решение Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC) полностью отменено и не подлежит исполнению в РФ.

История конфликта

Конфликт между компаниями начался на фоне реализации совместного проекта по строительству ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме стоимостью 1,2 миллиарда долларов. После попадания «Силовых машин» под санкции США в 2018 году проект был остановлен при готовности в 77,6%. Российская компания, ссылаясь на форс-мажор и просрочку оплаты, в одностороннем порядке расторгла контракт и инициировала арбитраж в SIAC.

В ноябре 2023 года SIAC впервые удовлетворил требования «Силовых машин», что стало прецедентом для российской компании под санкциями. Однако в октябре 2025 года Апелляционный суд Сингапура отменил ключевые пункты этого решения, касающиеся выплаты компенсации. Это, как пояснил источник РБК, создало правовой тупик: «ни одно из итоговых решений арбитражного суда прямо не отменено и не указаны правовые последствия».

Текущая ситуация и будущее разбирательство

В результате возникла неопределенность, какие части вердикта SIAC остаются в силе. Источник сообщил, что сингапурский суд, по сути, повторно инициировал процедуру передачи вопроса на повторное рассмотрение арбитрам, что создает противоречивую ситуацию.

Параллельно в России развивалось исполнительное производство. Хотя осенью 2024 года «Силовые машины» добились начала взыскания активов PetroVietnam в РФ, в декабре 2025 года московский арбитражный суд отказал в обращении взыскания на ключевые доли вьетнамской компании в совместных предприятиях.

Теперь российский суд приостановил все дело, ожидая ясности из Сингапура. Очередное заседание по существу ходатайства PetroVietnam в Москве назначено на 17 марта 2026 года.