Девочка из Латвии показала высокий результат, но осталась за дверями школы

Русская девочка из Латвии, ранее не зачисленная в московскую школу, набрала 18 баллов из 20 возможных по итогам тестирования. Заключение апелляционной комиссии опубликовало издание «Регнум».

Согласно документу, ребенок справился с 90% заданий. По одному баллу было снято за монологическую часть и понимание прослушанного текста. В ведомости указано, что комиссия рассмотрела апелляцию и приняла решение удовлетворить жалобу, пересмотрев итоговые оценки.

Департамент образования и науки Москвы подтвердил пересмотр результатов. После апелляции эксперты единогласно добавили девочке один балл, что позволило ей преодолеть минимальный порог для зачисления.

Однако окончательное решение о приеме зависит от наличия свободных мест. Сейчас семья ожидает официального ответа от школы, куда подавались документы.

