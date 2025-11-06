Квиз в Дубне помог школьникам Подмосковья определиться с профессией перед ЕГЭ

Участниками интеллектуального соревнования стали выпускники всех школ города и команд из ближайших городов Подмосковья, для которых организаторы подготовили вопросы не только по школьной программе, но и по истории Дубны, а также тематические блоки, связанные с фильмами и сериалами. Как отметила заместитель главы городского округа Дубна Светлана Жаленкова, такой подход позволил снизить стресс перед предстоящими экзаменами и в игровой форме напомнить о важности осознанного выбора.

Акция, организованная при поддержке университета «Дубна», стала частью системной работы с образованием в наукограде. Глава города Максим Тихомиров подчеркнул, что каждый четвертый выпускник 2025 года получил золотую медаль и все они успешно поступили в вузы.

«Для сохранения высоких стандартов в Дубне реализуется программа привлечения педагогов: учителям из других городов выделяется единовременный грант в 300 тысяч рублей, предоставляется помощь с жильем и устройством детей в детские сады и школы. Совместно с университетом «Дубна» ведется подготовка молодого поколения преподавателей, что гарантирует преемственность качества образования», - добавил Максим Тихомиров.

Новый формат профориентации через квиз доказал свою эффективность — он не только проверяет знания, но и развивает критическое мышление, необходимое для осмысленного выбора профессии в эпоху быстрой смены трендов на рынке труда.