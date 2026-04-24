Девушка из Балашихи рассказала о своей беременности на всю улицу в объявлении

Утром 24 апреля жители Балашихи стали свидетелями драмы, развернувшейся в формате уличного объявления. Неизвестная девушка выбрала весьма нетривиальный способ сообщить своему избраннику по имени Александр Козлов сразу две судьбоносные новости: о своей беременности и о том, что ей известно о его параллельных отношениях с некой Светой. Фотографию обращения распространил Telegram-канал «Балашиха Life», передает портал REGIONS .

Автор послания не стала ходить вокруг да около и уместила всю гамму чувств в два коротких предложения: «Саша, я знаю, что ты меня любишь больше, чем Свету. Я беременна», — гласил текст объявления. Детали личной жизни и причины, побудившие пойти на столь публичный шаг, остались за кадром, однако суть любовного треугольника оказалась мгновенно считана всеми прохожими.

История моментально стала вирусной. Пользователи социальных сетей в комментариях разделились на два лагеря: одни шутят и в ироничной форме требуют продолжения «сериала» и возможности оставлять комментарии для фигурантов, признавая, что теперь за отношениями Саши, Светы и автора объявления следит весь город. Другие же настроены более романтично, поздравляют потенциальную пару с грядущим пополнением и надеются, что финал у этой истории будет счастливым.

Примечательно, что Балашиха уже не в первый раз становится площадкой для неординарных признаний: ранее здесь находили любовные послания на снегу, просьбы о прощении, выложенные из листьев, и стихи на стенах подъездов.