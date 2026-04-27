Как в Подмосковье встретят 1 Мая: маевки, концерты и профориентация

1 мая в Московской области традиционно станет не только выходным днем, но и большим семейным праздником. В этом году акцент делают на уважении к человеку труда, трудовым династиям и семейном отдыхе: в городах региона запланированы шествия и концерты, маевки в парках, профориентационные акции для школьников и дни открытых дверей на предприятиях. Подробнее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шествия, концерты и маевки

В крупных подмосковных городах 1 мая пройдут праздничные шествия и митинги с участием трудовых коллективов и профсоюзных организаций. В колоннах будут идти представители заводов, школ, больниц, НИИ, учреждений культуры. После официальной части жителей ждут концерты на главных площадях: выступления творческих коллективов, солистов, детских хоров, показательные номера спортивных школ.

Отдельный акцент в этом году — семейные маевки. В парках и на набережных планируют интерактивные площадки, где можно познакомиться с трудовыми династиями рабочих, врачей, педагогов, инженеров, спасателей. Для детей подготовят анимацию, мастер‑классы, спортивные и творческие зоны, чтобы праздник воспринимался не только как «официальная дата», но и как полноценный день семейного отдыха.

Возрастное ограничение — 0+.

Профессии будущего: что покажут школьникам

В ряде муниципалитетов намечены профориентационные мероприятия для школьников и студентов. Это дни открытых дверей на предприятиях, экскурсии в технопарки, колледжи и вузы, специальные «уроки профессий» в домах культуры и молодежных центрах.

Старшеклассникам и выпускникам расскажут о востребованных специальностях в Московской области — от рабочих профессий и медицины до IT и машиностроения. В некоторых округах пройдут ярмарки вакансий для молодежи: там можно будет посмотреть реальные предложения по подработке на лето, стажировкам и первым рабочим местам.

Роль профсоюзов и поддержка тех, кто работает для фронта

1 мая профсоюзные организации области проведут встречи с трудовыми коллективами, в том числе с теми, кто работает на предприятиях оборонно‑промышленного комплекса и в госпиталях. Планируются тематические площадки, где расскажут о возможностях трудоустройства ветеранов СВО, приведут примеры успешного возвращения в мирную профессию.

Отдельные мероприятия будут посвящены правовой грамотности работников: консультации юристов по трудовому законодательству, лекции о том, как защищать свои права в коллективе, как пользоваться поддержкой профсоюзов.

Фото: [ медиасток.рф ]

Где следить за программой

Конкретная программа по каждому городу и району Подмосковья отличается — маршруты шествий, состав концертных программ и список локальных площадок публикуют на сайтах администраций, домов культуры и в соцсетях муниципалитетов.

Общее для всей области — идея сделать 1 Мая не митингом «по инерции», а днем, когда можно вместе с семьей вспомнить о реальной ценности труда, поддержать тех, кто работает в самых разных сферах, и просто провести праздник на свежем воздухе в своем городе.