Школьник из подмосковной деревни покорил книжных блогеров и книголюбов России

Февраль 2026 года стал для обычного восьмиклассника из Орехово-Зуевского округа новой главой жизни. Саша, который до этого просто любил читать, решил поделиться этой любовью в интернете. Всего за несколько месяцев скромное хобби превратилось в нечто совершенно иное: аудитория школьника перевалила за 20 тысяч человек, крупнейшие издательства присылают ему новинки, а преданные фанаты дарят мебель. Корреспондент REGIONS узнал, как деревенскому мальчишке удалось покорить российский книжный блогинг и что ему подарили за это подписчики.

Путь Саши в большую литературу начался в девять лет с историй о Муми-троллях. Потом была «Моховая борода», а окончательно втянула мальчика серия «Спайдервик». Сегодня жанровых рамок для него не существует. Блог, который он запустил в феврале, стал настоящей площадкой: там он делает обзоры на книги, которые присылают и подписчики, и издательства со всей страны. Один из фанатов оказался настолько преданным, что подарил юному блогеру самый нужный предмет в доме — книжный шкаф. Иначе растущую библиотеку было уже некуда складывать.

Особую магию видео Саши придает его юный ассистент. Двухмесячный котенок Афоня обожает шуршать упаковочной бумагой и коробками, поэтому каждое видео теперь начинается не с книг, а с появления пушистого лап. Впрочем, даже при такой популярности школьник сохраняет удивительное хладнокровие к школьной программе. Признается честно: если книга кажется нудной, он не станет мучить себя до последней страницы. Достаточно краткого содержания, чтобы ответить учителям. Чтение, уверен Саша, должно приносить удовольствие, а не быть каторгой.

Популярность принесла не только подарки, но и первые удары. Столкнувшись с хейтерами, восьмиклассник не расплакался и не удалил блог. Записал уверенное видео с ответом. К тому же, в родной деревне мальчик проснулся знаменитостью: гневные комментарии оказались лишь каплей в море доброжелателей.

«Сейчас в деревне со мной здороваются люди, которых я раньше и не знал», — делится Саша.

Недавно география блогерской жизни шагнула за пределы страны. Одна из подписчиц пригласила школьника в Китай, в Гуанчжоу. Саша уже загорелся идеей выучить язык, чтобы увидеть достопримечательности своими глазами.

Мама Наталья полностью поддерживает сына: рада, что ребенок занят делом, находится дома и развивается. Кстати, книги — не единственное увлечение. Восьмиклассник мечтает стать поваром-кондитером, много рисует и готовится к ОГЭ. В этом ему помогают не только учебники, но и многотысячная аудитория, а также крупные образовательные платформы, которые тоже заметили талантливого школьника.

Ранее сообщалось, что школьник из Подмосковья стал победителем Всероссийской викторины юных физиков.