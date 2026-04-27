«Автобус резко дернулся»: Саша Савельева вместе с мамой судится с транспортной компанией из-за травмы женщины

В семье российской певицы и бывшей солистки солистка группы «Фабрика» Саши Савельевой произошла трагедия: ее мама, Надежда Александровна, стала жертвой несчастного случая в общественном транспорте, сообщает The Voice.

Женщина ехала в автобусе и решила пересесть на другое место, но в этот момент автобус резко дернулся, она потеряла равновесие и упала. Удар был настолько сильным, что пассажирка потеряла сознание, и ее пришлось увозить в больницу на носилках.

«Встать я не могла, водитель продолжал движение. Я потеряла сознание, нога отдельно, я отдельно. Вызвали „скорую“, несколько человек меня еле вытащили на носилках», — рассказала мама певицы.

Врачи диагностировали у Надежды Александровны сложный оскольчатый перелом бедра со смещением. Несмотря на несколько операций, полностью восстановиться не удалось: нога укоротилась на 3 см, теперь женщина может передвигаться только с тростью и в сопровождении близких. Она также была вынуждена оформить инвалидность. Такое развитие событий стало шоком для всей семьи, ведь раньше мама Саши была активной.

Сама певица, возмущенная случившимся, вместе с мамой решила добиться справедливости через суд. Иск к транспортной компании был подан еще в сентябре 2025 года, однако долгое время ответчик не предоставлял никаких объяснений и не являлся на заседания.

Лишь к февралю представители компании смогли найти водителя и запись с камер видеонаблюдения. Правда, эти данные, по словам Савельевой, разнятся с теми показаниями, которые были даны в полиции и прокуратуре.

В итоге суд обязал транспортную компанию выплатить 70 тыс. рублей в качестве компенсации. Но семью такой исход не устроил.

«Это копейки по сравнению с тем, через что пришлось пройти моей маме», — заявила певица.

Саша и ее мама намерены подать апелляцию и добиваться пересмотра дела. Пока же женщина продолжает восстанавливаться.

