«Роды на высоте 10 км»: пассажирка родила за полчаса до посадки в США под овации всего самолета

Полет из Атланты в Портленд едва не превратился в чрезвычайное происшествие, но закончился праздником. Пассажирка самолета родила прямо на борту за полчаса до посадки. Об этом сообщает KOIN.

Помощь роженице оказали две подруги-фельдшера, Тина Фриц и Каарин Пауэлл, которые возвращались из отпуска. По просьбе девушек бортпроводники стали искать акушерский набор и пледы. Увы, ничего этого на борту не оказалось. Тогда фельдшерам пришлось импровизировать.

Они взяли пледы у попутчиков, а шнурок стюардессы использовали в качестве жгута для установки катетера. После трех сильных потуг на свет появился новый человек. Фельдшеры перерезали пуповину, укутали малыша в плед и передали матери. Весь самолет взорвался аплодисментами. Для пассажиров это стало незабываемым зрелищем, а для роженицы — огромной поддержкой.

В аэропорту Портленда борт встречала скорая, но состояние матери и новорожденного было стабильным. Представитель авиакомпании Сабрина Коул поблагодарила экипаж и медиков, пожелав новой семье всего наилучшего.

Ранее 111-летний мужчина раскрыл три простых секрета долголетия.