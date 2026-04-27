Свинячий джаз в Подмосковье: кабаний квартет удивил жителей утренним «хрю» и чечеткой под окнами

Утро в деревне Аксенки Богородского округа началось не с пения птиц и не с работы тракторов. Местных жителей разбудил настоящий звериный джаз. Квартет молодых кабанов вышел из леса и устроил шумное представление прямо под окнами частных домов. Дикие гости не просто прогулялись по улицам, но и создали аварийную ситуацию на оживленной трассе. Очевидцы успели заснять передвижение лесных артистов на видео, а корреспондент REGIONS выяснил, почему полосатые визитеры решили выйти на сцену именно сегодня.

Четверо молодых зверей чувствовали себя на деревенских улицах как дома. На кадрах видеозаписи видно, как компания уверенно пересекает автомагистраль, не обращая внимания на транспорт, и направляется прямиком в жилой сектор. Свой путь кабаны сопровождают громким хрюканьем и визгом, который разносится далеко по округе.

Местная жительница Анна призналась, что сначала просто не поверила своим ушам.

«Я услышала странное хрюканье. Выглянула в окно — а там четыре кабанчика идут прямо по улице. Они такие милые, но все равно немного страшновато: все-таки дикие звери», — поделилась она впечатлениями.

Но если пешеходы могли просто наблюдать за лесными гостями из окон, то автомобилистам пришлось несладко. Водитель Иван едва не попал в серьезную аварию, когда квартет решил перейти дорогу прямо перед его машиной. Он резко затормозил, а затем завороженно смотрел на бесстрашно топающих кабанчиков.

Зоолог Алексей Володихин в беседе с REGIONS объяснил, что такое поведение животных не является чем-то аномальным, хотя поводов для беспокойства оно не добавляет. По словам ученого, выход диких зверей в населенный пункт обусловлен тремя факторами. Молодые особи часто следуют за матерью, которая ищет новые источники пищи. Кроме того, в период роста популяции животные вынуждены расширять ареал обитания. И наконец, элементарная близость леса к деревне делает подобные контакты почти неизбежными.

Зоолог предупреждает: несмотря на милый вид молодых кабанчиков, очаровываться не стоит. Кабаны — дикие и непредсказуемые животные. При встрече с ними категорически запрещено пытаться их покормить, погладить или, тем более, подойти поближе для селфи. Лучшее решение — держаться на безопасном расстоянии и не провоцировать лесных гостей.

К счастью, на данный момент ситуация в Аксенках стабилизировалась. Закончив свой утренний «сольный концерт» и обход жилых кварталов, кабаны самостоятельно покинули деревню и скрылись в чаще. Остается надеяться, что на этом встреча с дикой природой для местных жителей закончилась.

