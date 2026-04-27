В Раменской больнице спасли мужчину с множественными переломами после дорожной аварии

Специалисты Раменской больницы спасли мужчину, который получил множественные переломы в результате дорожной аварии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на вертолете экстренно доставили мужчину, попавшего в ДТП. У пациента выявили ушиб головного мозга, перелом ребер с одновременным скоплением крови и воздуха в плевральной полости, оскольчатый перелом правой ключицы, оскольчатый перелом правого бедра и открытый перелом левой голени.

Пострадавшего перевели в реанимацию, где зафиксировали бедренную кость и голень. Когда состояние мужчины стабилизировалось, ему провели остеосинтез и перевели в травматологию.

На протяжении 10 дней врачи купировали воспаление. Затем пациента снова прооперировали и зафиксировали отломки кости голени. Через две недели провели остеосинтез правой ключицы. Таким образом, мужчина перенес три операции.

Послеоперационный период и реабилитация прошли без осложнений. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и был выписан на реабилитационное лечение по месту жительства.

