«Девушка, которой не существует». Никита Пресняков показал сгенерированный ИИ образ возлюбленной

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, обратился к искусственному интеллекту, чтобы тот создал образ его идеальной спутницы.

В своем микроблоге артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с девушкой, созданной нейросетью по его запросу.

«Ну, в принципе, ИИ угадал мой вкус…», — прокомментировал Пресняков результат работы алгоритма.

Пост вызвал живую реакцию подписчиков, многие из которых отметили, что виртуальный образ имеет определённое сходство с его бывшей супругой, Аленой Красновой.

Напомним, что после восьми лет брака пара официально объявила о расставании в августе 2025 года, объяснив это решение расхождением во взглядах на будущее. Никита и Алена переехали на постоянное жительство в Соединенные Штаты осенью 2022 года.

В Америке Пресняков активно развивает творческую карьеру под именем Nick Pres, сосредоточившись на режиссуре и производстве видеоклипов.

