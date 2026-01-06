«Девушка, которой не существует». Никита Пресняков показал сгенерированный ИИ образ возлюбленной
Разведенный внук Пугачевой представил свою «идеальную возлюбленную»
Фото: [istockphoto.com/Елена Новикова]
Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков, обратился к искусственному интеллекту, чтобы тот создал образ его идеальной спутницы.
В своем микроблоге артист опубликовал фотографию, на которой запечатлен вместе с девушкой, созданной нейросетью по его запросу.
«Ну, в принципе, ИИ угадал мой вкус…», — прокомментировал Пресняков результат работы алгоритма.
Пост вызвал живую реакцию подписчиков, многие из которых отметили, что виртуальный образ имеет определённое сходство с его бывшей супругой, Аленой Красновой.
Напомним, что после восьми лет брака пара официально объявила о расставании в августе 2025 года, объяснив это решение расхождением во взглядах на будущее. Никита и Алена переехали на постоянное жительство в Соединенные Штаты осенью 2022 года.
В Америке Пресняков активно развивает творческую карьеру под именем Nick Pres, сосредоточившись на режиссуре и производстве видеоклипов.
