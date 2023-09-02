Девушка откусила ухо возлюбленному во время секса под Петербургом

Об инциденте сообщается в петербургских пабликах в соцсетях. Все произошло минувшей ночью в районе часа. Некая Маргарита из города Ломоносова, что под Санкт-Петербургом, в порыве нежной страсти прикусила своему молодому человеку мочку уха.

Правда, девушка сильно перестаралась и эта самая мочка осталась у нее во рту. Видя как любимый корчится от боли, дама не на шутку струхнула и вызвала скорую. Приехавшие медики пришли в ужас, увидев 37-летнего Платона без половины уха.

«А откушенная мочка лежала у кровати. При этом пострадавший отказался от госпитализации. Медики обработали рану и уехали», - приводится в публикациях.

Чем закончилась эта история осталось загадкой. Как и то, обращался ли молодой человек в полицию или все простил своей не в меру пылкой пассии.