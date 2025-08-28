Девушка подчеркнула пышные формы тесным купальником и получила хейт на концерте

Девушка не сломалась после унизительных комментариев в адрес своего тела и выбранного для мероприятия смелого наряда. Ее историей поделился The Sun.

Посетительница музыкального фестиваля Creamfields стала жертвой жестоких насмешек из-за своего внешнего вида. Келси Нейлли из Глазго выбрала для мероприятия смелый образ: лиловый купальник с бахромой, декоративные очки со стразами и прозрачные черные колготки. Однако вместо комплиментов девушка столкнулась с унизительными комментариями от других гостей праздника.

Инцидент произошел в очереди в туалет, где две посетительницы начали открыто обсуждать фигуру Келси. Они утверждали, что тело 22-летней девушки не соответствует выбранному наряду, и позволяли себе грубые замечания. Келси призналась, что подобное поведение полностью противоречит духу музыкальных фестивалей, которые должны объединять людей и дарить радость.

В ответ на критику она обратилась к общественности с призывом к большей терпимости. Вместо осуждения Келси предложила сосредоточиться на создании поддерживающей атмосферы, где каждый может чувствовать себя свободно.

