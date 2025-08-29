Девушка сбросила полцентнера за 11 месяцев без жестких диет и спортзала

Девушка сбросила полсотни килограммов меньше, чем за год и доказала, что путь к стройности не всегда лежит через беговую дорожку. Ее историю похудения приводит The Times of India (TOI).

Тунисская студентка Хиба Аллах Айади добилась впечатляющего результата, сбросив 52 килограмма за 11 месяцев без посещения спортзала. Девушка начала свой путь к изменениям, когда при росте 177 сантиметров ее вес достиг 133 килограммов. Молодая женщина пересмотрела пищевые привычки, сократив потребление сахара, масла и соли. Ее ежедневный рацион включал белковые продукты, овощи и фрукты, при этом она сохраняла традиционные тунисские блюда в адаптированном варианте.

Физическая активность ограничилась регулярными пешими прогулками, которые стали доступной альтернативой дорогостоящим тренировкам. Айади подчеркивает, что достигла результата благодаря последовательности и упорству, а не специальному оборудованию. Сейчас вес девушки составляет 80 килограммов. Она отмечает, что процесс похудения стал для нее не ограничением, а проявлением заботы о собственном здоровье и качестве жизни.

Ранее диетолог Королева пояснила влияние завтрака на набор веса.