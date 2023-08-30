Дезертир, угрожавший взорвать гранату в Уфе, совершил самоубийство в СИЗО

Как сообщает агентство «РИА Новости» , ссылаясь на источник в экстренных службах Башкирии, мужчина еще в начале этого месяца угрожал взорвать гранату на шоссе в Уфе. Как выяснилось, он, оказавшись в СИЗО, решил свести счеты с жизнью.

Напомним, что ранее в среду, второго августа, военнослужащий, родившийся в 1984-ом году, угрожал взорвать гранаты на шоссе в городе Уфа. Известно, что тогда его везли на экспертизу к психиатру после дезертирства. В итоге было решено закрыть дорогу. С мужчиной провели беседы.

Радий Хабиров, занимая должность главы Республики, приехал на место данного инцидента. После разговора с ним дезертир решил сдаться правоохранительным органам. В итоге он оказался в СИЗО. Однако, 39-летний Ильдар Булатов был обнаружен мертвым в камере. Вероятно, он покончил с собой. Источник подтвердил эту информацию.