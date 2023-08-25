Дежурства и рейды, направленные на повышение безопасности дорожного движения, продолжатся в Подмосковье

В эти выходные сотрудники администрации городских округов Подмосковья и волонтеры проведут рейды и дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения, более чем в 350 местах притяжения жителей. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции региона будут проверять соблюдение ПДД водителями. В связи с этим в министерстве призвали всех участников дорожного движения ответственно относится к своей безопасности. В частности, водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров, а пешеходам — надевать световозвращатели вечером.

Напомним, что сообщить о возникновении чрезвычайных ситуаций можно по телефону 112.