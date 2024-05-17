Дезинфекцию 30 контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов завершают в Красноармейске

На контейнерных площадках микрорайона Северный в подмосковном Красноармейске проводят дезинфекцию с использованием специальных моющих средств и струи воды.

Работы выполняют сотрудники службы «Городское хозяйство». В их распоряжении специальная техника: поливальная машина и цистерны. Вода подается из цистерны в шланг, где образуется сильный напор. Специалисты тщательно вымывают основание и ограждения контейнерной площадки.

Работы проходят в несколько этапов: сначала необходимо выдвинуть контейнеры. Затем убрать то место, где они стояли. Представитель МБУ Городское хозяйство поделился остальными рабочими нюансами.

«Сначала убираем мусор, выдвигаем контейнеры, затем промываем всю площадку из шланга. Используем раствор воды и концентрата специального моющего средства. Затем контейнеры ставим на место. Таким способом все площадки моем один раз в квартал», — уточнил представитель МБУ Городское хозяйство.

Спикер проинформировал, что дезинфекция контейнерных площадок с начала нынешнего года проходит уже второй раз.

В городе числится 30 контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов. Большая часть уже продезинфицирована.

Специалисты продолжают работы.