В хирургическом корпусе Наро-Фоминской больницы в рамках капремонта проведут демонтаж

На улице Новикова, 34, в Наро-Фоминске ведется капитальный ремонт хирургического корпуса Наро-Фоминской больницы, на объекте задействованы 30 человек, которые осуществляют демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в 2027 году.

Специалисты проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения. Кроме того, они установят новое сантехническое оборудование, окна и двери, новую мебель и оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.