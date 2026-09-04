Огурцы по-корейски с морковью — идеальная закуска на зиму. Пошаговый рецепт и секреты маринования

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В разгар сезона консервации многие хозяйки ищут необычные варианты заготовок. Огурцы по-корейски — достойная альтернатива привычным соленьям. Блюдо выигрышно сочетает остроту и свежесть, а грамотный подход к маринованию позволяет сохранить упругую текстуру овощей. Автор рецепта, о котором детально рассказал REGIONS, предлагает оригинальный способ превратить обычный огурец в пикантную закуску.

Что потребуется

Для приготовления пряной заготовки нужны качественные плоды и минимальный набор специй. Из кухонной утвари пригодятся терка, нож, миска, стерилизованные банки на 0,5 л, крышки и кастрюля для прогрева.

Список продуктов:

  • 1 кг плотных огурцов;
  • 200 г моркови;
  • 5–6 долек чеснока;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1 ст. л. соли;
  • 3 ст. л. 9% уксуса;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 1–2 ч. л. приправы для корейской моркови;
  • перец по вкусу.

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Как готовить

  • Овощи моют, огурцы замачивают в холодной воде на полчаса, чтобы восстановить упругость.
  • Затем обсушивают, обрезают кончики.
  • Морковь чистят.
  • Чеснок освобождают от шелухи.
  • Огурцы режут брусочками толщиной до 1,5 см или тонкими кружками.
  • Морковь шинкуют на специальной терке.
  • Чеснок раздавливают прессом.
  • Все соединяют в глубокой посуде.
  • Всыпают специи, добавляют масло и уксус, тщательно перемешивают.
  • Смесь оставляют при комнатной температуре на 3–4 часа для выделения сока.

Полученной жидкостью заливают плотно уложенные в банки овощи. Емкости ставят в кастрюлю с водой на стерилизацию — после закипания на 10–15 минут. Затем закатывают, переворачивают и укутывают до остывания.

Важно выбирать только твердые зеленцы без повреждений. В рецепт можно добавить зелень, сладкий перец или горчицу. Хранить заготовки лучше в прохладном темном месте. Такая закуска отлично дополнит мясо, картофель или каши.

Ранее профессор предупредила, кому нельзя есть соленые огурцы, и назвала норму.

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