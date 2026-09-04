В разгар сезона консервации многие хозяйки ищут необычные варианты заготовок. Огурцы по-корейски — достойная альтернатива привычным соленьям. Блюдо выигрышно сочетает остроту и свежесть, а грамотный подход к маринованию позволяет сохранить упругую текстуру овощей. Автор рецепта, о котором детально рассказал REGIONS, предлагает оригинальный способ превратить обычный огурец в пикантную закуску.

Что потребуется

Для приготовления пряной заготовки нужны качественные плоды и минимальный набор специй. Из кухонной утвари пригодятся терка, нож, миска, стерилизованные банки на 0,5 л, крышки и кастрюля для прогрева.

Список продуктов:

1 кг плотных огурцов;

200 г моркови;

5–6 долек чеснока;

2 ст. л. сахара;

1 ст. л. соли;

3 ст. л. 9% уксуса;

3 ст. л. растительного масла;

1–2 ч. л. приправы для корейской моркови;

перец по вкусу.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как готовить

Овощи моют, огурцы замачивают в холодной воде на полчаса, чтобы восстановить упругость.

Затем обсушивают, обрезают кончики.

Морковь чистят.

Чеснок освобождают от шелухи.

Огурцы режут брусочками толщиной до 1,5 см или тонкими кружками.

Морковь шинкуют на специальной терке.

Чеснок раздавливают прессом.

Все соединяют в глубокой посуде.

Всыпают специи, добавляют масло и уксус, тщательно перемешивают.

Смесь оставляют при комнатной температуре на 3–4 часа для выделения сока.

Полученной жидкостью заливают плотно уложенные в банки овощи. Емкости ставят в кастрюлю с водой на стерилизацию — после закипания на 10–15 минут. Затем закатывают, переворачивают и укутывают до остывания.

Важно выбирать только твердые зеленцы без повреждений. В рецепт можно добавить зелень, сладкий перец или горчицу. Хранить заготовки лучше в прохладном темном месте. Такая закуска отлично дополнит мясо, картофель или каши.

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