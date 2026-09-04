Огурцы по-корейски с морковью — идеальная закуска на зиму. Пошаговый рецепт и секреты маринования
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В разгар сезона консервации многие хозяйки ищут необычные варианты заготовок. Огурцы по-корейски — достойная альтернатива привычным соленьям. Блюдо выигрышно сочетает остроту и свежесть, а грамотный подход к маринованию позволяет сохранить упругую текстуру овощей. Автор рецепта, о котором детально рассказал REGIONS, предлагает оригинальный способ превратить обычный огурец в пикантную закуску.
Что потребуется
Для приготовления пряной заготовки нужны качественные плоды и минимальный набор специй. Из кухонной утвари пригодятся терка, нож, миска, стерилизованные банки на 0,5 л, крышки и кастрюля для прогрева.
Список продуктов:
- 1 кг плотных огурцов;
- 200 г моркови;
- 5–6 долек чеснока;
- 2 ст. л. сахара;
- 1 ст. л. соли;
- 3 ст. л. 9% уксуса;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 1–2 ч. л. приправы для корейской моркови;
- перец по вкусу.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Как готовить
- Овощи моют, огурцы замачивают в холодной воде на полчаса, чтобы восстановить упругость.
- Затем обсушивают, обрезают кончики.
- Морковь чистят.
- Чеснок освобождают от шелухи.
- Огурцы режут брусочками толщиной до 1,5 см или тонкими кружками.
- Морковь шинкуют на специальной терке.
- Чеснок раздавливают прессом.
- Все соединяют в глубокой посуде.
- Всыпают специи, добавляют масло и уксус, тщательно перемешивают.
- Смесь оставляют при комнатной температуре на 3–4 часа для выделения сока.
Полученной жидкостью заливают плотно уложенные в банки овощи. Емкости ставят в кастрюлю с водой на стерилизацию — после закипания на 10–15 минут. Затем закатывают, переворачивают и укутывают до остывания.
Важно выбирать только твердые зеленцы без повреждений. В рецепт можно добавить зелень, сладкий перец или горчицу. Хранить заготовки лучше в прохладном темном месте. Такая закуска отлично дополнит мясо, картофель или каши.
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