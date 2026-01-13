Диагнозы, не оставлявшие шанса: медицинские заключения по погибшим в новокузнецком роддоме

Стали известны конкретные медицинские диагнозы новорожденных, скончавшихся в резонансном инциденте в больнице № 1 имени Курбатова в Новокузнецке. Основной причиной трагедии стала крайняя недоношенность младенцев в сочетании с множественными тяжелыми патологиями, многие из которых, как предполагается, развились еще на внутриутробной стадии, пишут в Telegram-каналах.

Самый маленький из погибших детей появился на свет на пятом месяце беременности, что само по себе является критически опасным состоянием, требующим особых условий выхаживания.

Анализ предоставленных данных показывает, что у большинства младенцев была диагностирована тяжелая врожденная пневмония в сочетании с генерализованными инфекционными процессами. У многих также отмечались острый респираторный дистресс-синдром (РДС) и полиорганная недостаточность (СПОН). В списке осложнений фигурируют нарушения свертываемости крови (ДВС-синдром), тромботическая микроангиопатия, гидроторакс (скопление жидкости в плевральной полости) и хилоторакс, а также пороки развития сердечно-сосудистой системы.

Конкретные диагнозы включают генерализованный инфекционный процесс с дыхательной и сердечной недостаточностью у одного из мальчиков, неонатальную инфекцию и врожденную пневмонию у нескольких детей, а также почечную недостаточность, потребовавшую перитонеального диализа, у одной из девочек. У другого ребенка было зафиксировано внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК) и анемия.