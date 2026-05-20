Экс-аналитик ЦРУ и Госдепа Ларри Джонсон заявил, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине стали четким сигналом — время однополярного мира уходит. И чем больше Запад давит, тем теснее смыкаются ряды Москвы и Пекина. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Бывший сотрудник американских спецслужб Ларри Джонсон разобрал по косточкам итоги визита российского лидера в Китай. По мнению эксперта, подписание порядка сорока соглашений — это не протокольная формальность, а результат многомесячной кропотливой работы. Для сравнения: на двух последних встречах Путина с американским президентом Дональдом Трампом ничего подобного не наблюдалось.

Джонсон подчеркнул, что Москва и Пекин демонстрируют серьезность своих отношений. Это не просто тактический альянс, а выстраивание нового мирового порядка — такого, где финансовые, экономические, политические и военные дирижеры больше не будут сидеть в Вашингтоне или Брюсселе.

Ранее в Германии заявили об отсутствии действующих бункеров для населения.