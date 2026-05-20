«Никто не одернул»: МИД РФ раскритиковал Армению за молчание на фоне угроз Зеленского России

В Москве обратили внимание на поведение армянской стороны после визита Владимира Зеленского в Ереван. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия поражена тем, что Армения не дала оценку высказываниям киевского лидера в адрес нашей страны. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По итогам заседания специальной группы Совбеза РФ по взаимодействию со странами ближнего зарубежья российский дипломат Михаил Галузин прокомментировал недавнее выступление украинского президента в Ереване. Зеленский позволил себе высказывания, содержащие угрозы в адрес России.

Галузин обратил внимание, что никто из армянских официальных лиц не одернул гостя и не осудил эти, по его словам, отвратительные высказывания. В МИД РФ подчеркивают, что Армения остается стратегическим партнером России, и подобное молчание вызывает недоумение. Москва рассчитывает, что в Ереване сделают соответствующие выводы, чтобы не ставить под сомнение характер двусторонних отношений.

