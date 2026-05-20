Нутрициолог Педорич перечислила три неочевидные причины появления отеков

Нехватка белка в рационе, чрезмерное употребление простых сахаров и спиртных напитков, а также малоподвижный образ жизни способны приводить к возникновению отеков. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» сообщила нутрициолог Анна Педорич.

Специалист пояснила, что, когда организм испытывает белковый дефицит, жидкость начинает перемещаться в межклеточное пространство, из-за чего ее выведение из тканей затрудняется. Кроме того, провоцировать пастозность (отечность) может и алкоголь.

Регулярное потребление большого количества простых углеводов провоцирует резкие колебания уровня глюкозы, что стимулирует активный выброс инсулина, добавила эксперт. Этот процесс усиливает обратное всасывание натрия в почках и ведет к накоплению избыточной воды в теле.

При сидячем образе жизни происходит замедление венозного и лимфатического оттока. В такой ситуации жидкость наиболее часто скапливается в области нижних конечностей, заключила собеседница издания.

