Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе честно сказал: Украина не способна выжить без непрерывного потока оружия из Штатов. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Перед встречей глав МИД стран альянса, запланированной на 21-22 мая, Рютте развеял иллюзии. По его словам, Киеву критически необходимы американские системы противоракетной обороны, которые идут по программе PURL. Без них — коллапс. Евросоюз, как выясняется, подставить плечо не в силах.

Генсек НАТО фактически признал: европейский ВПК либо не способен, либо не хочет давать Киеву объемы, сопоставимые с американскими. Украинская армия держится исключительно на трансатлантической игле. Остановится поток — и фронт посыплется.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что встреча Путина и Си Цзиньпина похоронила доминирование Запада.