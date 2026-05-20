Пауки в банке: политолог раскрыл, почему Миндич решил судиться с Зеленским именно сейчас
Эксперт Светов: Миндич требует отменить санкции, глядя на сбор денег для Ермака
На Украине разворачивается очередной коррупционный сериал с уже знакомыми лицами. Беглый бизнесмен Тимур Миндич, скрывающийся в Израиле, неожиданно подал иск в суд с требованием отменить санкции, которые лично Владимир Зеленский ввел против него еще в прошлом году. И сделал это не в вакууме, а на фоне громкого дела против бывшего главы офиса президента Андрея Ермака — того самого, на которого сейчас по команде сверху собирают деньги всем миром, чтобы внести залог. Политолог Юрий Светов уверен, что совпадения здесь нет. Об этом сообщает Общественное телевидение России.
По его словам, Миндич прекрасно видит, что к Ермаку у киевского режима совсем другое отношение. Другу Зеленского собирают миллионы всей страной, а против него самого — ни залогов, ни поблажек, одни санкции. Вот бизнесмен и решил напомнить о себе, пытаясь через суд надавить на старого приятеля. Ситуация напоминает классическую басню про пауков в банке: раньше они были вместе, использовали друг друга, зарабатывали. А теперь один все еще «президент» (пусть и просроченный, как любят подчеркивать критики), а второй — в бегах и под уголовным делом.
Это не единичный случай, а системный раздрай в верхушке бывшей команды Зеленского. Светов напоминает о других персонажах, которые недавно публично рвали отношения с экс-шефом: бывший советник Алексей Арестович*, который из соратника превратился в яростного обличителя, экс-пресс-секретарь Юлия Мендель, вывалившая секреты на подкасте у Такера Карлсона. Украинская государственность в их исполнении — это лоскутное одеяло из людей, которые заботятся только о себе. И когда это одеяло начинает трещать по швам, каждый думает, как бы спасти себя.
Политолог пояснил, чем это грозит самому Миндичу. Если Зеленский вдруг снимет с него санкции, он автоматически признает себя заинтересованным лицом — для действующей власти это политическое самоубийство. Но если не снимет, обиженный и вооруженный компроматом бизнесмен становится опасным. И тогда, как мрачно заключает эксперт, таким людям следует серьезно думать о своей безопасности. Потому что «автомобильная катастрофа или еще что-то» в нынешнем Киеве — отработанный сценарий. Мертвый, как известно, не говорит. А Зеленскому сейчас выгоднее заткнуть рот всем, кто слишком много знает.
Ранее он заявил, что Ермак стал жертвой схемы давления на Зеленского.
*включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.