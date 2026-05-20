Пауки в банке: политолог раскрыл, почему Миндич решил судиться с Зеленским именно сейчас

На Украине разворачивается очередной коррупционный сериал с уже знакомыми лицами. Беглый бизнесмен Тимур Миндич, скрывающийся в Израиле, неожиданно подал иск в суд с требованием отменить санкции, которые лично Владимир Зеленский ввел против него еще в прошлом году. И сделал это не в вакууме, а на фоне громкого дела против бывшего главы офиса президента Андрея Ермака — того самого, на которого сейчас по команде сверху собирают деньги всем миром, чтобы внести залог. Политолог Юрий Светов уверен, что совпадения здесь нет. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, Миндич прекрасно видит, что к Ермаку у киевского режима совсем другое отношение. Другу Зеленского собирают миллионы всей страной, а против него самого — ни залогов, ни поблажек, одни санкции. Вот бизнесмен и решил напомнить о себе, пытаясь через суд надавить на старого приятеля. Ситуация напоминает классическую басню про пауков в банке: раньше они были вместе, использовали друг друга, зарабатывали. А теперь один все еще «президент» (пусть и просроченный, как любят подчеркивать критики), а второй — в бегах и под уголовным делом.

Это не единичный случай, а системный раздрай в верхушке бывшей команды Зеленского. Светов напоминает о других персонажах, которые недавно публично рвали отношения с экс-шефом: бывший советник Алексей Арестович*, который из соратника превратился в яростного обличителя, экс-пресс-секретарь Юлия Мендель, вывалившая секреты на подкасте у Такера Карлсона. Украинская государственность в их исполнении — это лоскутное одеяло из людей, которые заботятся только о себе. И когда это одеяло начинает трещать по швам, каждый думает, как бы спасти себя.

Политолог пояснил, чем это грозит самому Миндичу. Если Зеленский вдруг снимет с него санкции, он автоматически признает себя заинтересованным лицом — для действующей власти это политическое самоубийство. Но если не снимет, обиженный и вооруженный компроматом бизнесмен становится опасным. И тогда, как мрачно заключает эксперт, таким людям следует серьезно думать о своей безопасности. Потому что «автомобильная катастрофа или еще что-то» в нынешнем Киеве — отработанный сценарий. Мертвый, как известно, не говорит. А Зеленскому сейчас выгоднее заткнуть рот всем, кто слишком много знает.

Ранее он заявил, что Ермак стал жертвой схемы давления на Зеленского.

*включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.