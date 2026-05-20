Жителям Рязанской области назвали даты и места высокой пожарной угрозы

В Рязанской области резко ухудшается обстановка с лесными пожарами. Местное управление МЧС официально предупредило о повышении класса опасности сразу до четвертого — это высокий уровень, который требует от всех особой осторожности. Об этом сообщает издание 7info .

Однако угроза не везде одинаковая и будет перемещаться по дням. Двадцатого мая самый опасный режим вводится в лесах Сараевского округа. Уже на следующий день, 21 мая, зона риска расширяется — четвертый класс ожидается сразу в пяти округах: Шиловском, Ряжском, Скопинском, Старожиловском и Касимовском. А 22 мая предупреждение перейдет на Клепиковский округ.

Что это значит для жителей и гостей региона? Формально — нельзя расслабляться ни на минуту. На практике — любая неосторожность с огнем в лесу в эти дни может привести к серьезному пожару. Никаких брошенных спичек, непотушенных костров, тем более сжигания мусора или сухой травы. Лучше вообще воздержаться от походов в лес, если нет острой необходимости.

Таким образом, погода и природа не прощают беспечности. Если МЧС объявляет четвертый класс, значит, даже маленькая искра способна уничтожить гектары леса за считанные часы.

