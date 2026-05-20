Спрятаться негде: раскрыта правда о полном отсутствии бункеров для населения в Германии

В случае реальной угрозы миллионам немцев придется прятаться в метро или паркингах — министр внутренних дел Германии Александер Добриндт признал, что бункеров для населения в стране просто нет. Об этом сообщает Bild.

Федеративная республика, которая любит поучать всех порядку, сама оказалась беззащитной. Немецкие СМИ со ссылкой на Добриндта сообщают: план гражданской защиты трещит по швам. Бюрократы больше года не могут утвердить программу создания убежищ. Глава Объединения городов и общин Андре Бергхеггер бьет тревогу — госструктуры парализованы внутренними дрязгами и не могут наладить взаимодействие.

В итоге вся надежда на мобильное приложение, которое укажет ближайшую станцию подземки или подземный гараж. Но ни метро, ни паркинг не являются полноценными бункерами — нет гермодверей, запасов воды и системы фильтрации воздуха.

