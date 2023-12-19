Диетолог Дианова развеяла миф о пользе соевого соуса

Соевый соус давно используется в России в качестве альтернативы обычной соли. Диетолог Нурия Дианова рассказала, насколько полезен или опасен соевый соус. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, соевый соус, который продается в магазинах, отличается от настоящего, поскольку последний имеет более густую консистенцию.

Эксперт отметила, что многие необдуманно используют в пищу соевый соус из-за привычки к ярким вкусам.

По ее мнению, если в течение месяца не употреблять в пищу сосиски и вареную колбасу, а включить в рацион мясо с травами и натуральными специями, то у человека поменяются вкусовые привычки.