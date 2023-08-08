Диетолог Дюваль перечислила нюансы правильного заваривания чая

По словам диетолога Анжелики Дюваль, чай следует заваривать не кипятком, водой, нагретой до 80 С. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что при данной температуре жидкость бережнее относится к листьям и тем самым дает возможность им раскрыть свои вкус и аромат.

По мнению специалиста, второй раз чайные листья нужно заливать 80-градусной водой. При этом объем заварки зависит от желаемой крепости или количества напитка.





