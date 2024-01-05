Диетолог Гинзбург перечислил способы сбросить пару килограммов за новогодние каникулы

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, обильная и далеко не полезная еда совместно с малоподвижным образом жизни увеличивают риск набора веса в новогодние каникулы, тем не менее атмосфера праздника может стать стимулом к улучшению физической формы. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что для такого результата необходимы двигательная активность и правильный выбор угощений.

По мнению специалиста, для этого не стоит сидеть дома, больше употреблять в пищу овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов.

Он добавил, что подобный подход станет более эффективным, чем жесткая диета или посещение бани.