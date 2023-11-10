Диетолог Кабанов определил растительную альтернативу мясу
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В разных пропорциях растительный белок присутствует во многих продуктах, при этом имеются те, у которых их больше. По словам диетолога Алексея Кабанова, это растительное мясо. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что этот продукт производится из бобовых культур.
По мнению эксперта, на полках магазинов можно найти растительные котлеты или пельмени с растительным мясом, по вкусу практически не отличающиеся от натурального мяса.
Он отметил, что также заменой мясу могут послужить орехи и крупы.