Диетолог Кабанов определил растительную альтернативу мясу

В разных пропорциях растительный белок присутствует во многих продуктах, при этом имеются те, у которых их больше. По словам диетолога Алексея Кабанова, это растительное мясо. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что этот продукт производится из бобовых культур.

По мнению эксперта, на полках магазинов можно найти растительные котлеты или пельмени с растительным мясом, по вкусу практически не отличающиеся от натурального мяса.

Он отметил, что также заменой мясу могут послужить орехи и крупы.