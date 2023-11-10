Диетолог назвала способный «обновить» организм овощ

Капуста обладает способностью «обновлять» человеческий организм благодаря сере в своем составе. Соответствующее заявление сделала врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с радио Sputnik .

Врач объяснила, что капуста влияет на способность клеток в организме удерживать нужный уровень антиоксиданта глутатиона – это вещество, которое помогает организму выводить токсины и шлаки.

Она также подчеркнула, что регулярное употребление капусты в пищу может помочь человеку избежать хронической интоксикации. Это важно для тех, кто живет в крупных городах с большим количеством промышленного производства, пояснила Королева. Избежать хронической интоксикации человеку помогает глутатион, который содержится в капусте, заключила диетолог.