Диетолог предупредила о риске развития рака и гипертонии из-за сырокопченой колбасы

Диетолог и эндокринолог Майра Рау (преподаватель проекта «РеФорма» в Московском институте психоанализа) предупредила об опасности частого употребления сырокопченой колбасы. Среди рисков — повышение давления, отеки и атеросклероз, сообщила она в интервью РИА Новости .

Эксперт разделила вред на краткосрочный и долгосрочный.

«Что касается накопительного вреда, то он возможен при частом употреблении сырокопченой колбасы. Всемирный фонд исследования рака рекомендует исключить или минимизировать включение изделий из переработанного мяса в рацион человека в связи с потенциальным воздействием канцерогенов, содержащихся в продукте. Канцерогены, к которым можно отнести нитрозамины, образуются в результате копчения и нагревания из нитритов и нитратов, которые добавляются в продукт в качестве консерванта», — пояснила она.

По словам диетолога, эпизодическое употребление безопасно, но при частом следует помнить о канцерогенах. Кроме того, продукт богат натрием (нитриты, нитраты, фосфаты). Его избыток ведет к гипертонии и отекам.

Сырокопченая колбаса, добавила Рау, содержит холестерин и насыщенные жиры, избыточное употребление которых приводит к нарушению липидного обмена, развитию атеросклероза. К краткосрочным последствиям она отнесла эпидемиологические риски — отравление при неправильном хранении или нарушении рецептуры.

