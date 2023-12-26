Диетолог Журавлева назвала способы выбрать полезные пельмени

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни покупал или готовил пельмени. Тем не менее многие считают, что это вовсе не полезное блюдо. По словам диетолога Полины Журавлевой, многое зависит именно от состава пельменей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что лучше всего пельмени готовить самостоятельно.

По мнению эксперта, для теста лучше использовать цельнозерновую или даже гречневую муку, а мясо не должно быть жирным.

Она добавила, что это блюдо хорошо усваивается и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.