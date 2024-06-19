Динамику по заключению договоров на вывоз мусора обсудили на еженедельном совещании под руководством главы Щелкова

На еженедельном совещании под руководством главы городского округа Щелково Андрея Булгакова прошло обсуждение динамики по заключению договоров на вывоз мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Уточняется, что до полного решения вопроса в муниципалитете остается заключить договора в 26 СНТ.

По словам главы городского округа, дружественный муниципалитет - городской округ Лосино-Петровский – в данном направлении отстает, поэтому в рамках наставничества пригласили коллег для обмена опытом, разбора причин и помощи в решении вопроса. До конца текущей недели ситуация должна поменяться.

Он также добавил, что был проведен анализ обращений жителей муниципального образования. В целом наблюдается снижение, также отработаны примеры с последнего совещания в ЦУРе – это покос травы у детских площадок во Фряново, уборка домов и дворов в Богородском.

Андрей Булгаков подчеркнул, что для решения подобных задач достаточно нескольких дней.

Глава муниципалитета отметил, что также выполнены поручения по замене скамеек у первого подъезда дома № 6 на улице Сосновой, устранены подтопления в 12 подвалах, организованы безопасный переход на парковку у дома № 138, корп. 3, на улице Московской.

По его словам, также в городском округе на текущей неделе начинает работу школа здоровья в деревне Богослово, будет проведена проверка хода капремонта школы № 3, начаты работы по модернизации двора на улице Ватутина, 36А, и во Фрянове на улице Текстильщиков, 8.